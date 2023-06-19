Ковальчук Яков Павлович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Ковальчук Матрона Моисеевна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ефимия Яковлевна
Мать ребёнка: Ковальчук Матрона Моисеевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: Ковальчук Матрона Моисеевна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Ковальчук Матрона Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Государственные Крестьяне
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно