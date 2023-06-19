Ковальчук Яков Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовальчук Яков Павлович

Ковальчук Яков Павлович

Место рождения

Краснокутск, Харківська область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Ковальчук Павел Михайлович

Мать: Ковальчук Евдокия Васильевна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Ковальчук Матрона Моисеевна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ефимия Яковлевна

Мать ребёнка: Ковальчук Матрона Моисеевна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: Ковальчук Матрона Моисеевна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Ковальчук Карп Яковлевич

Мать ребёнка: Ковальчук Матрона Моисеевна

Краснокутск, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковальчук Матрона Моисеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Государственные Крестьяне
Место жительства
Неизвестно
Краснокутск, Харківська область
Смерть
Неизвестно