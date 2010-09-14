Martinson (Räheso) Vaike
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1935
Дата смерти14.09.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1935
Отец: Räheso Aleksander
Мать: Räheso Akiliina
Рождение ребёнка
10.03.1975
Сын: Martinson Jüri
Отец ребёнка: Martinson Erich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Grossmann Anne
Отец ребёнка: Martinson Erich
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Martinson Erich
Смерть
14.09.2010