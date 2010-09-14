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Martinson (Räheso) Vaike

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1935

Дата смерти

14.09.2010

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1935

Отец: Räheso Aleksander

Мать: Räheso Akiliina

Рождение ребёнка
10.03.1975

Сын: Martinson Jüri

Отец ребёнка: Martinson Erich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Grossmann Anne

Отец ребёнка: Martinson Erich

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Martinson Erich

Смерть
14.09.2010