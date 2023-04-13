Афанасьева Ефимия Логвиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1900
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Афанасьев Федор Игнатьевич
Рождение ребёнка
24.12.1902
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Афанасьев Федор Игнатьевич
Рождение ребёнка
17.06.1904
Отец ребёнка: Афанасьев Федор Игнатьевич
Рождение ребёнка
30.10.1909
Сын: Афанасьев Михаил Федорович
Отец ребёнка: Афанасьев Федор Игнатьевич
Рождение ребёнка
05.02.1913
Сын: Афанасьев Феодосий Федорович
Отец ребёнка: Афанасьев Федор Игнатьевич
Рождение ребёнка
20.01.1917
Сын: Афанасьев Григорий Федорович
Отец ребёнка: Афанасьев Федор Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно