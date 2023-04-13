Афанасьева Ефимия Логвиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Ефимия Логвиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1900

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Афанасьев Федор Игнатьевич

Рождение ребёнка
24.12.1902

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Афанасьев Федор Игнатьевич

Рождение ребёнка
17.06.1904

Сын: Афанасьев Петр Федорович

Отец ребёнка: Афанасьев Федор Игнатьевич

Рождение ребёнка
30.10.1909

Сын: Афанасьев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Афанасьев Федор Игнатьевич

Рождение ребёнка
05.02.1913

Сын: Афанасьев Феодосий Федорович

Отец ребёнка: Афанасьев Федор Игнатьевич

Рождение ребёнка
20.01.1917

Сын: Афанасьев Григорий Федорович

Отец ребёнка: Афанасьев Федор Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Федор Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно