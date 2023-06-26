Шебеко (Безак) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1902
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Виноградская Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Шебеко Георгий Николаевич
Бракосочетание
После 1920
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Звегинцова Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Шебеко Георгий Николаевич
Смерть
1944