Шебеко (Безак) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебеко (Безак) Мария Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1902

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Виноградская Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Шебеко Георгий Николаевич

Бракосочетание
После 1920

Муж: Шебеко Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Звегинцова Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Шебеко Георгий Николаевич

Смерть
1944