Сидоркин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоркин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоркин Николай

Мать: Грязнова Елизавета

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