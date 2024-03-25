Бабушкин Абросим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкин Абросим

Место рождения

Сагаи, Барнаульский округ, Томская губерния

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Бабушкин ?

Мать: не указана

Сагаи, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
1764

Сын: Бабушкин Аврам Абросимович

Мать ребёнка: не указана

Сагаи, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
1778

Сын: Бабушкин Антон Абросимович

Мать ребёнка: не указана

Сагаи, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
1785

Сын: Бабушкин Макар Абросимович

Мать ребёнка: не указана

Сагаи, Барнаульский округ, Томская губерния
Место жительства
С 1801
Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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