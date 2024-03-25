Бабушкин Абросим
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Бабушкин ?
Рождение ребёнка
1764
Сын: Бабушкин Аврам Абросимович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Бабушкин Антон Абросимович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Бабушкин Макар Абросимович
Место жительства
С 1801
Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно