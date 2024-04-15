Куксенко Трофим Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуксенко Трофим Прокопьевич

Куксенко Трофим Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
22.01.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Максим Степанович Скалозубенко
Бракосочетание
08.11.1899 ст.

Жена: Кукса Пелагея Васильевна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L961-6?i=55&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
05.05.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Пелагея Степановна Скалозубенко
Рождение ребёнка
06.01.1901 ст.

Дочь: Татьяна Трофимовна

Мать ребёнка: Кукса Пелагея Васильевна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
24.02.1904 ст.

Сын: Куксенко Иван Трофимович

Мать ребёнка: Кукса Пелагея Васильевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ2-K?i=787&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
05.12.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Варвара Степановна Скалозубенко
Рождение ребёнка
13.01.1906 ст.

Сын: Куксенко Павел Трофимович

Мать ребёнка: Кукса Пелагея Васильевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ9-K?i=834&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
05.02.1908 ст.

Сын: Куксенко Парфений Или Николай Трофимович

Мать ребёнка: Кукса Пелагея Васильевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFR-B?i=247&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close