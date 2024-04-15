Куксенко Трофим Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
22.01.1898 ст.
Максим Степанович Скалозубенко
Бракосочетание
08.11.1899 ст.
Жена: Кукса Пелагея Васильевна
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L961-6?i=55&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
05.05.1900 ст.
Пелагея Степановна Скалозубенко
Рождение ребёнка
06.01.1901 ст.
Дочь: Татьяна Трофимовна
Мать ребёнка: Кукса Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
24.02.1904 ст.
Мать ребёнка: Кукса Пелагея Васильевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ2-K?i=787&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
05.12.1905 ст.
Варвара Степановна Скалозубенко
Рождение ребёнка
13.01.1906 ст.
Сын: Куксенко Павел Трофимович
Мать ребёнка: Кукса Пелагея Васильевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ9-K?i=834&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
05.02.1908 ст.
Сын: Куксенко Парфений Или Николай Трофимович
Мать ребёнка: Кукса Пелагея Васильевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFR-B?i=247&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно