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Щербина Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1947

Дата смерти

2023

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1975

Сын: Щербина Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Щербина Юлия Алексеевна

Рождение ребёнка
04.09.1980

Сын: Щербина Никита Григорьевич

Мать ребёнка: Щербина Юлия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербина Юлия Алексеевна

Смерть
2023
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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