Щербина Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1947
Дата смерти2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.07.1975
Сын: Щербина Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Щербина Юлия Алексеевна
Рождение ребёнка
04.09.1980
Сын: Щербина Никита Григорьевич
Мать ребёнка: Щербина Юлия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербина Юлия Алексеевна
Смерть
2023
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область