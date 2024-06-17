Вострикова Анастасия Владимировна 03.11.1990 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вострикова Анастасия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1990

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробцов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
02.05.2009

Дочь: Воробцова Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Воробцов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
19.11.2010

Дочь: Воробцова Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Воробцов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
04.09.2015

Сын: Воробцов Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Воробцов Сергей Александрович

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