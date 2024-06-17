Вострикова Анастасия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.2009
Дочь: Воробцова Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Воробцов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
19.11.2010
Дочь: Воробцова Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Воробцов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
04.09.2015
Сын: Воробцов Степан Сергеевич
Отец ребёнка: Воробцов Сергей Александрович