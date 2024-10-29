Кирил Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирил Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Алексей Егоров

Мать: Мария Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Степанова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Акулина Кирилова

Мать ребёнка: Татьяна Степанова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Трифан Кирилов

Мать ребёнка: Татьяна Степанова

Рождение ребёнка
1788

Сын: Антон Кирилов

Мать ребёнка: Татьяна Степанова

Смерть
Неизвестно

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