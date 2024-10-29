Кирил Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Алексей Егоров
Мать: Мария Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Степанова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Акулина Кирилова
Мать ребёнка: Татьяна Степанова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Трифан Кирилов
Мать ребёнка: Татьяна Степанова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Антон Кирилов
Мать ребёнка: Татьяна Степанова
Смерть
Неизвестно