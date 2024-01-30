Панкова Мария Саватеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкова Мария Саватеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панков Андрей Федорович

Рождение ребёнка
24.07.1899 ст.

Дочь: Панкова Анна Андреева

Отец ребёнка: Панков Андрей Федорович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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