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Евдокия Михайлова
Евдокия Михайлова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.04.1793
Дата смерти
12.04.1793
Пол
Женский
Отец
Михаил Иванов
До 1774 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
12.04.1793
Рождение
?.04.1793
Отец:
Михаил Иванов
Мать:
?
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