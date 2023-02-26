Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1793

Дата смерти

12.04.1793

Пол

Женский

Отец

До 1774 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
12.04.1793
Рождение
?.04.1793

Отец: Михаил Иванов

Мать: ?

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