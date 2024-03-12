Казанцева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанцева Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Казанцев Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пермикина (Казанцева) Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Казанцев Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанцев Андрей Николаевич

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