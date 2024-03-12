Казанцева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанцева Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Казанцев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пермикина (Казанцева) Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Казанцев Андрей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно