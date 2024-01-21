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Пичужкин Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1869

Отец: Пичужкин Сергей Александрович

Мать: Пичужкина Анфиса Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичужкина Стефанида Григорьевна

Рождение ребёнка
11.01.1895

Дочь: Пичужкина Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Пичужкина Стефанида Григорьевна

Рождение ребёнка
22.11.1902

Сын: Пичужкина Михаил Иванович

Мать ребёнка: Пичужкина Стефанида Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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