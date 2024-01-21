Пичужкин Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1869
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1895
Дочь: Пичужкина Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Пичужкина Стефанида Григорьевна
Рождение ребёнка
22.11.1902
Сын: Пичужкина Михаил Иванович
Мать ребёнка: Пичужкина Стефанида Григорьевна
Смерть
Неизвестно