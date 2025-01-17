Пичужкина Стефанида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1895
Сын: Пичужкин Феодосий Иванович
Отец ребёнка: Пичужкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
11.01.1895
Дочь: Пичужкина Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Пичужкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
22.11.1902
Отец ребёнка: Пичужкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
22.11.1902
Сын: Пичужкина Михаил Иванович
Отец ребёнка: Пичужкин Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно