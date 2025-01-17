Пичужкина Стефанида Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пичужкина Стефанида Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичужкин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
11.01.1895

Сын: Пичужкин Феодосий Иванович

Отец ребёнка: Пичужкин Иван Сергеевич

Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1895

Дочь: Пичужкина Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Пичужкин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
22.11.1902

Сын: Пичужкин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Пичужкин Иван Сергеевич

Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1902

Сын: Пичужкина Михаил Иванович

Отец ребёнка: Пичужкин Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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