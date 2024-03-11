Перцов Сергий Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1874 ст.
Отец: Перцев Осип Самсонович
Мать: Перцова Евдокия Власовна
Крещение
25.09.1874 ст.
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Воспр. - Гавриил Евдокимович, государственный крестьянин (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) Воспр. - Полянина Анна Ивановна, женка (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулу... Показать все
Смерть
Неизвестно