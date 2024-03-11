Перцов Сергий Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерцов Сергий Осипович

Перцов Сергий Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1874 ст.

Отец: Перцев Осип Самсонович

Мать: Перцова Евдокия Власовна

Крещение
25.09.1874 ст.
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Воспр. - Гавриил Евдокимович, государственный крестьянин (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) Воспр. - Полянина Анна Ивановна, женка (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулу... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close