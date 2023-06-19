Некрасова (-) Иринья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1783
Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
08.10.1784
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Некрасов Александр Петрович
Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
23.06.1791
Дочь: Агрипина Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Иринья Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
24.08.1800
Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
24.08.1800
Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дочь дьячка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно