Некрасова (-) Иринья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (-) Иринья Михайлова

Некрасова (-) Иринья Михайлова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.03.1783

Сын: Некрасов Гаврила Петров

Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.10.1784

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Некрасов Александр Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.06.1791

Дочь: Агрипина Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Некрасов Максим Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Иринья Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1800

Сын: Некрасов Петр Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1800

Сын: Некрасов Петр Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Петр Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
дочь дьячка
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно