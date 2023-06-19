Малыгина (-) Матрена Степанова
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Малыгин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Малыгин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Малыгин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Малыгин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно