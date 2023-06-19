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Малыгина (-) Матрена Степанова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Малыгин Иван Иванович

Отец ребёнка: Малыгин Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Малыгин Петр Иванович

Отец ребёнка: Малыгин Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Малыгин Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Малыгин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Малыгин Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно