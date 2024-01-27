Лоскутов Loskutoff William James
Место рожденияOregon
Дата рождения26.06.1920
Дата смерти02.01.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1920
Oregon
Место жительства
1930
Рождение ребёнка
23.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Mary
Humboldt County, CA
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Mary
Смерть
02.01.1983
San Francisco, San Francisco County, California, United states