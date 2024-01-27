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Лоскутов Loskutoff William James

Место рождения

Oregon

Дата рождения

26.06.1920

Дата смерти

02.01.1983

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

Около 1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1920

Отец: Лоскутов Loskutoff Тимофей Timofey Алексеевич Alex

Мать: Pauline William

Oregon
Место жительства
1930
Рождение ребёнка
23.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Mary

Humboldt County, CA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Mary

Смерть
02.01.1983
San Francisco, San Francisco County, California, United states
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