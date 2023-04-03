Марфа Якимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Праскева Петрова
Отец ребёнка: Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
08.07.1787
Сын: Клепиков Петр Петров
Отец ребёнка: Петр Леонтьев
Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Леонтьев
Смерть
Неизвестно