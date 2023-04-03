Марфа Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Якимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Праскева Петрова

Отец ребёнка: Петр Леонтьев

Рождение ребёнка
1784

Сын: Клепиков Федор Петров

Отец ребёнка: Петр Леонтьев

Рождение ребёнка
08.07.1787

Сын: Клепиков Петр Петров

Отец ребёнка: Петр Леонтьев

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Леонтьев

Смерть
Неизвестно