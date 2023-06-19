(Матвеева) Анна Калинниковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Матвеева) Анна Калинниковна

Место рождения

Чулла, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чулла, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.01.1910 ст.

Муж: Ефимов-Михайлов Дмитрий Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.04.1911 ст.

Дочь: Ефимова-Михайлова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ефимов-Михайлов Дмитрий Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.09.1918 ст.

Дочь: Макарова Евфросиния Дмитриевна

Отец ребёнка: Ефимов-Михайлов Дмитрий Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно