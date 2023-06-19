(Матвеева) Анна Калинниковна
Место рождения
Дата рождения1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1910 ст.
Рождение ребёнка
14.04.1911 ст.
Дочь: Ефимова-Михайлова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Ефимов-Михайлов Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
23.09.1918 ст.
Дочь: Макарова Евфросиния Дмитриевна
Отец ребёнка: Ефимов-Михайлов Дмитрий Стефанович
Смерть
Неизвестно