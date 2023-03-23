Чупина Акилина Аверьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина Акилина Аверьянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1862 ст.

Дочь: Чупина Ирина Карпова

Отец ребёнка: Чупин Карп Михайлов

Нижнеозерное, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-10-155 (ГАТО, г. Томск). Лист 425 на ФС (лист 343 оборот и 345 в книге). д. Нижне-Озерной Карп Михайлов Чупин и жена Акилина Аверьянова родились близнецы Ирина и Агафья 16.04.1862г. https://www... Показать все
Рождение ребёнка
16.04.1862 ст.

Дочь: Чупина Агафья Карпова

Отец ребёнка: Чупин Карп Михайлов

Нижнеозерное, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-10-155 (ГАТО, г. Томск). Лист 425 на ФС (лист 343 оборот и 345 в книге). д. Нижне-Озерной Карп Михайлов Чупин и жена Акилина Аверьянова родились близнецы Ирина и Агафья 16.04.1862г. https://www... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Карп Михайлов

Смерть
Неизвестно
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