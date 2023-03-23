Чупина Акилина Аверьянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1862 ст.
Дочь: Чупина Ирина Карпова
Отец ребёнка: Чупин Карп Михайлов
170-10-155 (ГАТО, г. Томск). Лист 425 на ФС (лист 343 оборот и 345 в книге). д. Нижне-Озерной Карп Михайлов Чупин и жена Акилина Аверьянова родились близнецы Ирина и Агафья 16.04.1862г. https://www... Показать все
Рождение ребёнка
16.04.1862 ст.
Дочь: Чупина Агафья Карпова
Отец ребёнка: Чупин Карп Михайлов
170-10-155 (ГАТО, г. Томск). Лист 425 на ФС (лист 343 оборот и 345 в книге). д. Нижне-Озерной Карп Михайлов Чупин и жена Акилина Аверьянова родились близнецы Ирина и Агафья 16.04.1862г. https://www... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чупин Карп Михайлов
Смерть
Неизвестно