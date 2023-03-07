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Чупина Агафья Карпова

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Место рождения

Нижнеозерное, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

16.04.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1822 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1862 ст.

Отец: Чупин Карп Михайлов

Мать: Чупина Акилина Аверьянова

Нижнеозерное, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-10-155 (ГАТО, г. Томск). Лист 425 на ФС (лист 343 оборот и 345 в книге). д. Нижне-Озерной Карп Михайлов Чупин и жена Акилина Аверьянова родились близнецы Ирина и Агафья 16.04.1862г. https://www... Показать все
Смерть
Неизвестно
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