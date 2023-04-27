Von der Pfalz (Welf) Irmengard
Место рожденияGermany
Дата рожденияОколо 1200
Дата смерти24.02.1260
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1200
Отец: Von Braunschweig Henry elder
Мать: Guelph Agnes
Germany
Бракосочетание
Около 1220
Wuerttemberg, Germany
Рождение ребёнка
Около 19.11.1222
Отец ребёнка: Von Zähringen Hermann V
Wuerttemberg, Germany
Рождение ребёнка
1225
Дочь: Von Würtemberg Mathilde
Отец ребёнка: Von Zähringen Hermann V
Baden Germany H.R.R.
Работа или профессия
Неизвестно
Pfalzgrevinna vid Rhen
Смерть
24.02.1260
Württemberg, Württemberg Deutschland (HRR)