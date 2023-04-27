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Von der Pfalz (Welf) Irmengard

Место рождения

Germany

Дата рождения

Около 1200

Дата смерти

24.02.1260

Пол

Женский

Отец

1173 г.р.

Мать

1176 г.р.

Муж

Около 1165 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1200

Отец: Von Braunschweig Henry elder

Мать: Guelph Agnes

Germany
Бракосочетание
Около 1220

Муж: Von Zähringen Hermann V

Wuerttemberg, Germany
Рождение ребёнка
Около 19.11.1222

Сын: Von Zähringen Rudolf I

Отец ребёнка: Von Zähringen Hermann V

Wuerttemberg, Germany
Рождение ребёнка
1225

Дочь: Von Würtemberg Mathilde

Отец ребёнка: Von Zähringen Hermann V

Baden Germany H.R.R.
Работа или профессия
Неизвестно
Pfalzgrevinna vid Rhen
Смерть
24.02.1260
Württemberg, Württemberg Deutschland (HRR)