Пименов Андрей ОтецАндреевичей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пименов Андрей ОтецАндреевичей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Пименов Егор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Пименова Ефросинья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 5 4 1910 Пименов Михаил Огадирович 25 Алексеевка 2 1885 Пименова Ефрасиния Андреевна 22 Алексеевка 1 1888
Рождение ребёнка
1889

Сын: Пименов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пименов Никифор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
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