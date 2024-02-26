Пименов Андрей ОтецАндреевичей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Пименова Ефросинья Андреевна
Есть метрика о свадьбе. 5 4 1910 Пименов Михаил Огадирович 25 Алексеевка 2 1885 Пименова Ефрасиния Андреевна 22 Алексеевка 1 1888
Рождение ребёнка
1889
Сын: Пименов Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пименов Никифор Андреевич