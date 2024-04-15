Рудоменко Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Рудоменко Василий
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1843
Сын: Рудоменко Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1847
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно