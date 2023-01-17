Ерофеева Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Ерофеев (однодворец) Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Яков Гаврилович
Смерть
Неизвестно