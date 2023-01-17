Ерофеева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеева Анна Ивановна

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Ерофеев (однодворец) Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Яков Гаврилович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Яков Гаврилович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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