Сутягина (Икрина) Акилина Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутягина (Икрина) Акилина Павлова

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

11.06.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1815

Отец: Икрин Павел Ефимов

Мать: Икрина Евдокия Димитриева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.02.1835

Муж: Сутягин Андрей Афанасьев

Рождение ребёнка
27.06.1836

Дочь: Марфа Андреева

Отец ребёнка: Сутягин Андрей Афанасьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.04.1839

Дочь: Александра Андреева

Отец ребёнка: Сутягин Андрей Афанасьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.08.1845

Сын: Сутягин Исаакий Андреев

Отец ребёнка: Сутягин Андрей Афанасьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.10.1849

Сын: Сутягин Андроник Андреев

Отец ребёнка: Сутягин Андрей Афанасьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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