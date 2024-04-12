Сутягина (Икрина) Акилина Павлова
Место рождения
Дата рождения11.06.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1815
Отец: Икрин Павел Ефимов
Бракосочетание
08.02.1835
Рождение ребёнка
27.06.1836
Дочь: Марфа Андреева
Отец ребёнка: Сутягин Андрей Афанасьев
Рождение ребёнка
20.04.1839
Дочь: Александра Андреева
Отец ребёнка: Сутягин Андрей Афанасьев
Рождение ребёнка
03.08.1845
Отец ребёнка: Сутягин Андрей Афанасьев
Рождение ребёнка
07.10.1849
Отец ребёнка: Сутягин Андрей Афанасьев
Смерть
Неизвестно