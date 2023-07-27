Икрина (Софонова) Евдокия Димитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти06.10.1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около ?.03.1801
Муж: Икрин Павел Ефимов
Рождение ребёнка
24.07.1802
Сын: Икрин Борис Павлов
Отец ребёнка: Икрин Павел Ефимов
Рождение ребёнка
05.06.1804
Сын: Икрин Ларион Павлов
Отец ребёнка: Икрин Павел Ефимов
Рождение ребёнка
13.02.1808
Сын: Икрин Панфил Павлов
Отец ребёнка: Икрин Павел Ефимов
Рождение ребёнка
13.02.1808
Сын: Икрин Анисим Павлов
Отец ребёнка: Икрин Павел Ефимов
Рождение ребёнка
02.06.1809
Сын: Икрин Андрей Павлов
Отец ребёнка: Икрин Павел Ефимов
Рождение ребёнка
27.11.1810
Сын: Икрин Яков Павлов
Отец ребёнка: Икрин Павел Ефимов
Рождение ребёнка
11.06.1815
Дочь: Сутягина Акилина Павлова
Отец ребёнка: Икрин Павел Ефимов
Смерть
06.10.1822
Причина смерти: от чахотки