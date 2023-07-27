Икрина (Софонова) Евдокия Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Софонова) Евдокия Димитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

06.10.1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около ?.03.1801

Муж: Икрин Павел Ефимов

Рождение ребёнка
24.07.1802

Сын: Икрин Борис Павлов

Отец ребёнка: Икрин Павел Ефимов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.06.1804

Сын: Икрин Ларион Павлов

Отец ребёнка: Икрин Павел Ефимов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.02.1808

Сын: Икрин Панфил Павлов

Отец ребёнка: Икрин Павел Ефимов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.02.1808

Сын: Икрин Анисим Павлов

Отец ребёнка: Икрин Павел Ефимов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.06.1809

Сын: Икрин Андрей Павлов

Отец ребёнка: Икрин Павел Ефимов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.11.1810

Сын: Икрин Яков Павлов

Отец ребёнка: Икрин Павел Ефимов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.06.1815

Дочь: Сутягина Акилина Павлова

Отец ребёнка: Икрин Павел Ефимов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
06.10.1822
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
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