Матросов Евсей Автономович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатросов Евсей Автономович

Матросов Евсей Автономович

avatar

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.05.1908

Дочь: Елена Евсеевна

Мать ребёнка: Матросов Гликерия Афонасьевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1908
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матросов Гликерия Афонасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close