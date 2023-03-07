(Зубарева) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зубарев Петр Васильевич
Мать: Зубарева Агафья Семенова
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно