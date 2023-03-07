(Зубарева) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зубарева) Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

1936 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зубарев Петр Васильевич

Мать: Зубарева Агафья Семенова

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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