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Гаврикова Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1918

Дата смерти

02.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1939

Дочь: Танцура Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Гавриков Василий Антонович

Рождение ребёнка
25.01.1949

Сын: Гавриков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Гавриков Василий Антонович

Рождение ребёнка
16.09.1956

Дочь: Савицкая Галина Васильевна

Отец ребёнка: Гавриков Василий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриков Василий Антонович

Смерть
02.03.2006