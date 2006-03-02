Гаврикова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1918
Дата смерти02.03.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1939
Дочь: Танцура Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Гавриков Василий Антонович
Рождение ребёнка
25.01.1949
Сын: Гавриков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Гавриков Василий Антонович
Рождение ребёнка
16.09.1956
Дочь: Савицкая Галина Васильевна
Отец ребёнка: Гавриков Василий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.2006