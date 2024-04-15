Болиголов Федор Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Сын: Болиголов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1821
Рождение ребёнка
1828
Сын: Болиголов Прокопий Федорович
Место жительства
До 1838
поступил во владение по купчей в 1838 г. помещику Дессеру
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно