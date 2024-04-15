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Болиголов Федор Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Болиголов Григорий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Болиголов Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Болиголов Прокопий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
До 1838
Кровное, Сумська область
поступил во владение по купчей в 1838 г. помещику Дессеру
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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