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Анна Семеновна
Анна Семеновна
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Место рождения
Серково
, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Дата рождения
1753
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Семен
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец:
Семен
Мать: не указана
Серково
, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#313
Смерть
Неизвестно
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