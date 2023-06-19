Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Семеновна

Анна Семеновна

Место рождения

Серково, Боровецкая волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Семен

Мать: не указана

Серково, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#313
Смерть
Неизвестно