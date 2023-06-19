Чураков Сергiй Иванов
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Чураков Иван Алексiев
Мать: Марфа Александрова
Бракосочетание
31.01.1843
Жена: Пушина Васса Афанасьева
Рождение ребёнка
13.05.1850
Дочь: Гликерiя Сергеева
Мать ребёнка: Пушина Васса Афанасьева
Рождение ребёнка
20.06.1851
Дочь: Агрипина Сергеева
Мать ребёнка: Пушина Васса Афанасьева
Рождение ребёнка
10.09.1852
Дочь: Анна Сергеева
Мать ребёнка: Пушина Васса Афанасьева
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно