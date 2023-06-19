Чураков Сергiй Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧураков Сергiй Иванов

Чураков Сергiй Иванов

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Чураков Иван Алексiев

Мать: Марфа Александрова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
31.01.1843

Жена: Пушина Васса Афанасьева

Рождение ребёнка
13.05.1850

Дочь: Гликерiя Сергеева

Мать ребёнка: Пушина Васса Афанасьева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.06.1851

Дочь: Агрипина Сергеева

Мать ребёнка: Пушина Васса Афанасьева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.09.1852

Дочь: Анна Сергеева

Мать ребёнка: Пушина Васса Афанасьева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно