(Чуракова) Марфа Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Чуракова Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Чураков Иван Алексiев
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Чураков Иван Алексiев
Рождение ребёнка
1828
Сын: Чураков Ульян Иванов
Отец ребёнка: Чураков Иван Алексiев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чураков Константин Иванов
Отец ребёнка: Чураков Иван Алексiев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Чураков Иван Алексiев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чураков Иван Алексiев
Смерть
Неизвестно