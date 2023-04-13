(Чуракова) Марфа Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Чуракова) Марфа Александрова

(Чуракова) Марфа Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Чуракова Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Чураков Иван Алексiев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Чураков Сергiй Иванов

Отец ребёнка: Чураков Иван Алексiев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Чураков Ульян Иванов

Отец ребёнка: Чураков Иван Алексiев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чураков Константин Иванов

Отец ребёнка: Чураков Иван Алексiев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Чураков Иван Алексiев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чураков Стефан Иванов

Отец ребёнка: Чураков Иван Алексiев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно