Белоусов Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Белоусов Алексей

Мать: не указана

с тамбовской 1899
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова (--) Дарья

Место жительства
Неизвестно
Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Белоусова Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Белоусова (--) Дарья

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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