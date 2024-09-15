Белоусов Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Белоусов Алексей
Мать: не указана
с тамбовской 1899
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоусова (--) Дарья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Белоусова Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Белоусова (--) Дарья
Смерть
Неизвестно