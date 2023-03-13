Астафей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Астафьевъ Архипъ
Мать ребёнка: Настасья Васильева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Настасья Васильева
Рождение ребёнка
1776
Сын: Астафьевъ Родионъ
Мать ребёнка: Настасья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астафьевъ Сидоръ
Мать ребёнка: Настасья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Васильева