Астафей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Астафьевъ Архипъ

Мать ребёнка: Настасья Васильева

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Настасья Васильева

Рождение ребёнка
1776

Сын: Астафьевъ Родионъ

Мать ребёнка: Настасья Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астафьевъ Сидоръ

Мать ребёнка: Настасья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Васильева

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