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Зиньковский Иван Максимович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

30.03.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1885

Отец: Зиньковский Максим Николаевич

Мать: Зиньковская Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
29.08.1914

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Зиньковская Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
20.08.1920

Сын: Зиньковский Петр Иванович

Мать ребёнка: Зиньковская Ксения Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиньковская Ксения Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно