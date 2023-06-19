Зиньковский Иван Максимович
Место рождения
Дата рождения30.03.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1885
Рождение ребёнка
29.08.1914
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Зиньковская Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
20.08.1920
Сын: Зиньковский Петр Иванович
Мать ребёнка: Зиньковская Ксения Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно