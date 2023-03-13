Козлова (Бурдахина) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Бурдахина) Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурдахинъ Савелий

Мать: Бурдахина Анна Федорова

Бракосочетание
11.11.1907

Муж: Козловъ Василий

Рождение ребёнка
11.09.1909

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Козловъ Василий

хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
06.02.1911

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Козловъ Василий

хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
11.10.1914

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Козловъ Василий

хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
04.01.1915

Дочь: Козлова Анна

Отец ребёнка: Козловъ Василий

хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
13.02.1916

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Козловъ Василий

хуторъ Ново-Троицкий
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