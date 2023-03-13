Козлова (Бурдахина) Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бурдахинъ Савелий
Мать: Бурдахина Анна Федорова
Бракосочетание
11.11.1907
Муж: Козловъ Василий
Рождение ребёнка
11.09.1909
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Козловъ Василий
хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
06.02.1911
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Козловъ Василий
хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
11.10.1914
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Козловъ Василий
хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
04.01.1915
Дочь: Козлова Анна
Отец ребёнка: Козловъ Василий
хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
13.02.1916
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Козловъ Василий
хуторъ Ново-Троицкий