Горбунов Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Левина Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Горбунова (Оксова) Александра Александровна
Рождение ребёнка
24.11.1984
Дочь: Горбунова Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Горбунова (Оксова) Александра Александровна