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Горбунов Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1952

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова (Оксова) Александра Александровна

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Левина Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Горбунова (Оксова) Александра Александровна

Рождение ребёнка
24.11.1984

Дочь: Горбунова Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Горбунова (Оксова) Александра Александровна

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