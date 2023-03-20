Голубцова (Лазарева) Клавдия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцова (Лазарева) Клавдия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1865 г.р.

Дети

1893 г.р.
1896 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Голубцов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Голубцов Николай Петрович

Рождение ребёнка
04.02.1896

Сын: Голубцов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Голубцов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубцов Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубцов Николай Петрович

Место жительства
Неизвестно
умерла
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