Голубцова (Лазарева) Клавдия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Голубцов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Голубцов Николай Петрович
Рождение ребёнка
04.02.1896
Отец ребёнка: Голубцов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубцов Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
умерла