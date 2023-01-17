Авдеев Андрей Ульянович
Место рождения
Дата рождения12.08.1876
Дата смерти07.07.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1876
Бракосочетание
06.?.1895
Жена: Авдеева Анисья Елизарова
Рождение ребёнка
19.10.1896
Мать ребёнка: Авдеева Анисья Елизарова
Рождение ребёнка
08.04.1898
Мать ребёнка: Авдеева Анисья Елизарова
Рождение ребёнка
15.12.1903
Мать ребёнка: Авдеева Анисья Елизарова
Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.09.1906
Дочь: Сергеева Анна Авдеева
Мать ребёнка: Авдеева Анисья Елизарова
Рождение ребёнка
07.04.1909
Дочь: Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Авдеева Анисья Елизарова
Рождение ребёнка
08.09.1910
Дочь: Юдина Вера Авдеева
Мать ребёнка: Авдеева Анисья Елизарова
Смерть
07.07.1911