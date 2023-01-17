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Авдеев Андрей Ульянович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

12.08.1876

Дата смерти

07.07.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1876

Отец: Авдеев Ульян Никифорович

Мать: Авдеева Евдокия Игнатьевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
06.?.1895

Жена: Авдеева Анисья Елизарова

Рождение ребёнка
19.10.1896

Сын: Авдеев Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Авдеева Анисья Елизарова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1898

Сын: Авдеев Семен Андреевич

Мать ребёнка: Авдеева Анисья Елизарова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1903

Сын: Авдеев Петр Андреевич

Мать ребёнка: Авдеева Анисья Елизарова

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.09.1906

Дочь: Сергеева Анна Авдеева

Мать ребёнка: Авдеева Анисья Елизарова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1909

Дочь: Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Авдеева Анисья Елизарова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1910

Дочь: Юдина Вера Авдеева

Мать ребёнка: Авдеева Анисья Елизарова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
07.07.1911
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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