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Авдеева Анисья Елизарова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.12.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1874

Отец: Елизаров Петр Климентьевич

Мать: Елизарова Анна Нуяксова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.?.1895

Муж: Авдеев Андрей Ульянович

Рождение ребёнка
19.10.1896

Сын: Авдеев Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Авдеев Андрей Ульянович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1898

Сын: Авдеев Семен Андреевич

Отец ребёнка: Авдеев Андрей Ульянович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1903

Сын: Авдеев Петр Андреевич

Отец ребёнка: Авдеев Андрей Ульянович

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.09.1906

Дочь: Сергеева Анна Авдеева

Отец ребёнка: Авдеев Андрей Ульянович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1909

Дочь: Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Авдеев Андрей Ульянович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1910

Дочь: Юдина Вера Авдеева

Отец ребёнка: Авдеев Андрей Ульянович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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