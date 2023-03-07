Авдеева Анисья Елизарова
Место рождения
Дата рождения27.12.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1874
Бракосочетание
06.?.1895
Рождение ребёнка
19.10.1896
Отец ребёнка: Авдеев Андрей Ульянович
Рождение ребёнка
08.04.1898
Отец ребёнка: Авдеев Андрей Ульянович
Рождение ребёнка
15.12.1903
Отец ребёнка: Авдеев Андрей Ульянович
Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.09.1906
Дочь: Сергеева Анна Авдеева
Отец ребёнка: Авдеев Андрей Ульянович
Рождение ребёнка
07.04.1909
Дочь: Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Авдеев Андрей Ульянович
Рождение ребёнка
08.09.1910
Дочь: Юдина Вера Авдеева
Отец ребёнка: Авдеев Андрей Ульянович
Смерть
Неизвестно