Ульяна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

1778

Пол

Женский

Отец

Около 1691 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Вотчина Братцова Мошино? https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9XV6?i=1114&wc=M699-G29%3A224254401%2C234970501%2C235021301&cc=1929530
Рождение ребёнка
1745

Сын: Трофим Потапович

Отец ребёнка: Потап Иванович

Попелиха, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9XV6?i=1114&wc=M699-G29%3A224254401%2C234970501%2C235021301&cc=1929530
Смерть
1778
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9XV6?i=1114&wc=M699-G29%3A224254401%2C234970501%2C235021301&cc=1929530
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