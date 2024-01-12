Ульяна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смерти1778
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1716
Отец: Кузьма
Вотчина Братцова Мошино? https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9XV6?i=1114&wc=M699-G29%3A224254401%2C234970501%2C235021301&cc=1929530
Рождение ребёнка
1745
Сын: Трофим Потапович
Отец ребёнка: Потап Иванович
Попелиха, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9XV6?i=1114&wc=M699-G29%3A224254401%2C234970501%2C235021301&cc=1929530
Смерть
1778
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9XV6?i=1114&wc=M699-G29%3A224254401%2C234970501%2C235021301&cc=1929530