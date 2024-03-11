Колоссовский Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колоссовский Егор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

С 1770 по 1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Иоанн Михайлович

Мать: Стефанида Петровна

Смерть
Неизвестно
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