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Колоссовский Егор Иванович
Колоссовский Егор Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1799
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Иоанн Михайлович
Около 1773 г.р.
Мать
Стефанида Петровна
С 1770 по 1778 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец:
Иоанн Михайлович
Мать:
Стефанида Петровна
Смерть
Неизвестно
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