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Аксаков Александр Сергеевич
Аксаков Александр Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.10.1886
Пол
Мужской
Отец
Аксаков Сергей Аркадьевич
1837 г.р.
Мать
Аксакова (Киреева) Христина Андреевна
Около 1855 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1886
Отец:
Аксаков Сергей Аркадьевич
Мать:
Аксакова Христина Андреевна
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