Аксаков Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксаков Александр Сергеевич

Аксаков Александр Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1886

Отец: Аксаков Сергей Аркадьевич

Мать: Аксакова Христина Андреевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close