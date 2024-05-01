Первицкая (Апрелева) Инна Афонасьевна
Место рождения
Дата рождения1937
Дата смерти2016
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Апрелев Афанасий Иванович
Мать: Горлачева Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глобин Геннадий Викторович
Отец ребёнка: Глобин Виктор Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Глобин Виктор Антонович
Рождение ребёнка
1958
Сын: Глобин Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Глобин Виктор Антонович
Смерть
2016