Первицкая (Апрелева) Инна Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первицкая (Апрелева) Инна Афонасьевна

Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

1937

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Апрелев Афанасий Иванович

Мать: Горлачева Анна Петровна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глобин Геннадий Викторович

Отец ребёнка: Глобин Виктор Антонович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глобин Сергей Викторович

Отец ребёнка: Глобин Виктор Антонович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1958

Сын: Глобин Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Глобин Виктор Антонович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
2016
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

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