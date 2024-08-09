Каширова Дарья
Место рожденияСмоленская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каширов Григорий
Отец ребёнка: Каширов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каширова) Анна
Отец ребёнка: Каширов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каширова) Прасковья
Отец ребёнка: Каширов Михаил
Рождение ребёнка
1906
Сын: Каширов Александр
Отец ребёнка: Каширов Михаил
Смерть
Неизвестно