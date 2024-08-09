Каширова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каширова Дарья

Место рождения

Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каширов Григорий

Отец ребёнка: Каширов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каширова) Анна

Отец ребёнка: Каширов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каширова) Прасковья

Отец ребёнка: Каширов Михаил

Рождение ребёнка
1906

Сын: Каширов Александр

Отец ребёнка: Каширов Михаил

Смерть
Неизвестно

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