Скороходов Климонт Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1895
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1895
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
?.12.1942
Дата и место призыва __.__.1941 Советский РВК, Московская обл., г. Москва, Советский р-н Воинское звание красноармеец Причина выбытия пропал без вести Дата выбытия __.12.1942 Название источника донесе... Показать все
Смерть
?.12.1942
Причина смерти: пропал без вести