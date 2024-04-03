Скороходов Климонт Иванович 21.01.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Климонт Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1895

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1895

Отец: Скороходов Иван Яковлев

Мать: Скороходова(Лужнова) (Лужнова) Прасковья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Зайцева) Анастасия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова Ххх Анастасия Степановна

Военная служба
?.12.1942
Дата и место призыва __.__.1941 Советский РВК, Московская обл., г. Москва, Советский р-н Воинское звание красноармеец Причина выбытия пропал без вести Дата выбытия __.12.1942 Название источника донесе... Показать все
Смерть
?.12.1942
Причина смерти: пропал без вести

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